Nyitrai: Menschen mit Behinderungen können auch 2026 weiterhin auf die Regierung zählen

Die Regierung hat sich verpflichtet, zivilgesellschaftliche Organisationen zu unterstützen, und wird ihnen als dienstleistungsorientierter Staat mit stabilen und vorhersehbaren Betriebsbedingungen, Haushaltsmitteln, modernen Instrumenten und erfolgreichen Programmen zur Seite stehen, erklärte Zsolt Nyitrai, Chefberater des Ministerpräsidenten, am Sonntag in einem Beitrag in den sozialen Medien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nyitrai sagte, dass Behindertenverbände strategische Partner der Regierung seien und dass sich ihre staatliche Unterstützung seit 2010 verdreifacht habe. Ádám Kósa, Staatssekretär für Menschen mit Behinderungen, sagte, dass sie Interessenverbände mit vorhersehbarer Unterstützung stärken und merkte an, dass „Entscheidungen über sie nicht ohne sie getroffen werden können”.

Anfang dieses Jahres trat das Nationale Behindertenprogramm für 2026-2036 in Kraft, das eine langfristige, umfassende Ausrichtung für die Behindertenpolitik vorgibt, fügte er hinzu.