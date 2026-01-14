Panyi: Ab Januar startet das 1-Million-Forint-Programm zur Förderung von Wohneigentum für Beschäftigte im öffentlichen Dienst

Weitere gute Nachrichten für Beschäftigte im öffentlichen Dienst: Ab Januar 2026 startet ein Programm zur Wohnraumförderung in Höhe von 1 Million Forint, wie der parlamentarische und strategische Staatssekretär des Ministerpräsidenten am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Miklós Panyi schrieb: Die Förderung kann von allen in Anspruch genommen werden, die im öffentlichen Dienst arbeiten, also beispielsweise Soldaten, Polizisten, Lehrer, Pflegekräfte oder auch Kommunalbeamte. Die Förderung kann zur Tilgung bestehender Kredite und Hypotheken oder als Eigenkapital beim Kauf einer Immobilie verwendet werden, fügte er hinzu. Die Förderung sei eine weitere Möglichkeit für junge Menschen, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, da sie zusätzlich zu dem festen 3-Prozent-Kredit, der den Kauf einer ersten Wohnung zu sehr günstigen Konditionen unterstützt, auch diese 1 Million Forint hinzufügen und diese 1 Million Forint Förderung nutzen können, erklärte er.

Er betonte: Wenn beide Partner eines jungen Ehepaares im öffentlichen Dienst arbeiten, können sie zweimal eine Million Forint für diesen Zweck verwenden, also insgesamt zwei Millionen Forint für den Kauf ihres ersten Eigenheims. „Das ist eine große Hilfe, denn durch die Kombination dieses Wohnungszuschusses mit dem festen 3-Prozent-Kredit können auch junge Menschen, die in der Verwaltung oder im öffentlichen Dienst arbeiten, einen großen Schritt in Richtung des Erwerbs ihres ersten Eigenheims machen”, erklärte Miklós Panyi.