In-App-Käufe sparen Passagieren der MÁV-Gruppe 140 Millionen HUF

Passagiere der Züge und Busse der MÁV-Gruppe haben im ersten Monat seit Einführung eines Rabatts für Käufe in der MÁVPlusz-App rund 140 Millionen HUF gespart, teilte der CEO der Gruppe, Zsolt Hegyi, am Mittwoch in einem Beitrag in den sozialen Medien mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Fahrgäste nutzten den 15-prozentigen Rabatt für In-App-Fahrkartenkäufe mehr als 850.000 Mal, so Hegyi.