Neues Programm zur Förderung von Wohneigentum für Beschäftigte im öffentlichen Dienst

Die Regierung hat beschlossen, ein neues Wohnbauförderungsprogramm für Beschäftigte im öffentlichen Dienst zu starten: Ab sofort erhalten sie eine jährliche Förderung in Höhe von einer Million Forint, teilte der parlamentarische Staatssekretär des Ministerpräsidenten am Montag auf der Facebook-Seite der Regierung mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Hidvéghi sagte in einem auf der Facebook-Seite der Regierung geteilten Video, dass Ärzte, die heilen, Pflegekräfte, die sich um uns kümmern, Polizisten, die uns beschützen, Lehrer, die unterrichten und erziehen, Soldaten, die uns verteidigen, und alle Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, ohne die das Land nicht funktionieren würde, mit dem neuen Programm unterstützt werden sollen. Er betonte, dass die ungarische Regierung sich dafür einsetzt, dass möglichst viele ungarische Familien ein eigenes Zuhause bekommen können, weshalb sie das Programm „Csok plusz” (Wohnungsbauprämie) und den festen 3-Prozent-Wohnungsbaukredit ins Leben gerufen haben, zu denen nun dieses neue Programm zur Unterstützung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst hinzukommt. Er erklärte, dass die jährliche Netto-Wohnungsbeihilfe in Höhe von einer Million Forint auf zwei Arten verwendet werden kann: zum einen zur Tilgung eines bereits bestehenden Wohnungsbaudarlehens oder zur Zahlung der Eigenleistung für ein neues Wohnungsbaudarlehen. Wenn auch der Ehepartner oder Lebenspartner im öffentlichen Dienst arbeitet, können beide die Unterstützung beantragen, fügten sie hinzu und wiesen darauf hin, dass das Programm am 1. Januar 2026 startet und die Details beim Arbeitgeber erfragt werden können. „Diese Unterstützung ist ein Dankeschön an alle, die sich in ihrem Beruf Tag für Tag für die Gemeinschaft einsetzen. Vielen Dank!”, sagte Balázs Hidvéghi.