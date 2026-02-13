BKK: Mehr als vier Millionen Nutzer haben sich bei der BudapestGO-App registriert

Seit dem Start der Reise-App BudapestGO im Jahr 2022 haben sich bereits mehr als vier Millionen Menschen registriert, und monatlich nutzen sie eineinhalb Millionen aktiv, teilte das Budapester Verkehrszentrum (BKK) am Freitag in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur MTI mit.

Nach Angaben des Unternehmens wurden mit Hilfe der App bisher fast 200.000 Routen geplant. In den letzten vier Jahren wurde die App um zahlreiche Funktionen erweitert und ist heute eine der beliebtesten ungarischen Entwicklungen: Sie wurde bereits zweimal mit dem Preis „App des Jahres” ausgezeichnet, wie das Unternehmen betonte. In der App können die Fahrten nun in Echtzeit verfolgt werden, Verkehrsänderungen werden sofort angezeigt, barrierefreie Fahrzeuge und Einstiegsmöglichkeiten an der Vordertür sind gesondert gekennzeichnet. Die BKK hat auch die Nutzung der App für Abonnenten vereinfacht.

Die BKK wies auch darauf hin, dass BudapestGO Ermäßigungen für Freizeitangebote in der Hauptstadt bietet: Mit einem in der App gekauften Studentenabonnement können beispielsweise die Bäder der Hauptstadt zu ermäßigten Preisen besucht werden, Studenten können zum halben Preis das Festival „Sziget 2026” besuchen, außerdem können die Nutzer an Gewinnspielen teilnehmen und weitere Vergünstigungen in Anspruch nehmen.