Wie kann Balatonlelle-Kishegy zu einem Vorzeigegebiet für Weintourismus werden?

Weintourismus und gastronomische Erlebnisse spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Entwicklung ländlicher Reiseziele. In der Studie „Möglichkeiten des Wein- und Gastronomietourismus – Einstellungen der Dienstleister am Beispiel von Balatonlelle-Kishegy”, die in der Ausgabe Nr. 4 des Tourismusbulletins 2025 veröffentlicht wurde, untersuchten Edit Lázár und Viktória Szente, wie die touristische Attraktivität und nachhaltige Entwicklung der Region gestärkt werden kann – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Wein und damit verbundene touristische Attraktionen sind in vielen Orten Ungarns zu finden, jedoch gibt es erhebliche Unterschiede in ihrer Beliebtheit. Ziel der Studie ist es, die aktuelle Situation und die Entwicklungsmöglichkeiten des Wein- und Gastronomietourismus in Kishegy aus der Sicht der lokalen Dienstleister und Festivalorganisatoren zu untersuchen. „Um die Zusammenhänge aufzuzeigen, haben wir qualitative Daten erhoben. Auf der Grundlage halbstrukturierter Tiefeninterviews wurden die Schlüsselbereiche identifiziert, die die Grundlage für die Wirkungsanalyse bildeten. Zur visuellen Darstellung der Ergebnisse und zur Entwicklung der strategischen Planung haben wir das Getz-Modell angewendet.“

Die Steigerung der Attraktivität von Kishegy wirkt sich somit auf die Präsentation der natürlichen Gegebenheiten und die Imagebildung der Veranstaltungen aus, wirkt als Katalysator für die Förderung der touristischen Attraktionen der Gemeinde und trägt mit alternativen Lösungen zur nachhaltigen Entwicklung und zum bewussten Konsum bei.

Die Ergebnisse der Forschung bieten Fachleuten aus den Bereichen Weintourismus, Festivalmanagement und Destinationsentwicklung praktische Erkenntnisse und Entwicklungsrichtungen. Die detaillierte Analyse ist in der vollständigen Studie nachzulesen, die auf der Website des Corvinus Mobilitäts- und Tourismuszentrums verfügbar ist.