Produktion im Bausektor steigt im Dezember um 8,9 Prozent

Die Produktion im ungarischen Bausektor stieg im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 8,9 %, wie aus den am Freitag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bereinigt um die Anzahl der Arbeitstage stieg die Produktion im Bausektor um 6,5 %. Die Produktion im Hochbausegment stieg um 8,4 %, während die Produktion im Tiefbausegment um 10,5 % zunahm. In absoluten Zahlen erreichte die Produktion im Bausektor im Dezember 1.022,1 Mrd. HUF. Das Hochbausegment machte 66 % der Gesamtproduktion aus. Im Monatsvergleich stieg die Produktion im Bausektor saison- und arbeitstagbereinigt um 6,7 %. Der Auftragsbestand stieg Ende Dezember gegenüber dem Vorjahr um 48,9 %. Die Aufträge im Hochbausegment gingen um 8,5 % zurück, während die Aufträge im Tiefbausegment um 84,9 % stiegen. Das Volumen der Auftragseingänge sank in diesem Zeitraum um 5,2 %. Die Auftragseingänge im Hochbausegment stiegen um 1,6 %, während sie im Tiefbausegment um 15,1 % zurückgingen. Im Gesamtjahr stieg die Produktion des Bausektors um 2,8 %.