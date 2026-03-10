Ungarns Verbraucherpreisindex fällt im Februar auf 1,4 Prozent

Der annualisierte Verbraucherpreisindex Ungarns fiel im Februar von 2,1 % im Vormonat auf 1,4 %, wie aus den am Dienstag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Lebensmittelpreise stiegen um 0,2 %, fielen jedoch ohne die Preise für Essen außer Haus um 3,2 %. Die Preise für Margarine sanken um 32,3 %, die Preise für Milch um 17,0 % und die Preise für Mehl um 14,9 %. Die Energiepreise für Haushalte stiegen um 4,2 %, da die Preise für Leitungsgas um 10,8 % und die Strompreise um 2,3 % stiegen. Die Preise für langlebige Konsumgüter stiegen um 2,8 %. Die Kraftstoffpreise fielen um 11,1 %. Die Preise für Spirituosen und Tabakwaren stiegen um 5,8 % und die Preise für Bekleidung um 0,7 %. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 4,2 %. Der zur besseren Vergleichbarkeit mit anderen EU-Mitgliedstaaten bereinigte VPI lag bei 1,6 %. Die Kerninflation, die volatile Kraftstoff- und Lebensmittelpreise ausschließt, betrug 2,1 %. Der anhand eines Warenkorbs mit Gütern und Dienstleistungen berechnete Verbraucherpreisindex für Rentner lag bei 1,3 %. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 %. Die Lebensmittelpreise, ohne die Preise für Essen außer Haus, stiegen um 0,1 %. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 0,4 %, die Energiepreise für Haushalte sanken um 1,7 % und die Kraftstoffpreise stiegen um 0,6 %. In einem Kommentar zu den neuen Daten hob das Wirtschaftsministerium die Auswirkungen der obligatorischen Preisobergrenzen für eine Reihe von Lebensmitteln und Non-Food-Produkten sowie der freiwilligen Preisbeschränkungen von Banken, Versicherungen, Telekommunikationsunternehmen und Pharmaunternehmen auf die Gesamtinflation hervor.