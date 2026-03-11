Budapest startet das Programm „Zuverlässige Zimmervermietung“

Die Stadtverwaltung von Budapest hat ein Programm mit dem Titel „Gemeinsam leichter – Zuverlässige Zimmervermietung“ ins Leben gerufen, das es älteren Menschen ermöglicht, junge Menschen aufzunehmen, die nach zuverlässigen, vorab geprüften und erschwinglichen Wohnungen mit stabilen rechtlichen Garantien suchen, teilte das Büro des Bürgermeisters am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Programm wird im Rahmen von „AHA Budapest – Bezahlbarer Wohnraum für alle“ umgesetzt, das darauf abzielt, neue, erschwingliche Wohnformen und Instrumente der sozialen Unterstützung in Budapest zu testen, heißt es in der Erklärung. Die Stadtstrategie Budapests für ältere Menschen konzentriert sich auf die Sicherheit und soziale Teilhabe älterer Menschen, die Verringerung ihrer Isolation und betont die Bedeutung der generationsübergreifenden Zusammenarbeit und von Programmen, die älteren Menschen den Alltag erleichtern, fügte sie hinzu. Gleichzeitig hat Budapest sein größtes Wohnungsbauprogramm seit Jahrzehnten gestartet, mit dem Ziel, den Bestand an bezahlbaren, stabilen Mietwohnungen zu erweitern. Das Programm „Zuverlässige Zimmervermietung” ist einer der wichtigsten Pfeiler dieser komplexen Wohnungsbaustrategie. Das Programm steht auch den Budapester Stadtbezirken offen, da diese eine wichtige Rolle bei der Erreichung und Unterstützung älterer Menschen vor Ort und der Schaffung von Zusammenarbeit in der Gemeinde spielen können, heißt es in der Erklärung.