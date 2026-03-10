Über ein Drittel der Arbeitgeber plant Neueinstellungen im zweiten Quartal

Rund 35 % der ungarischen Arbeitgeber planen laut einer aktuellen Umfrage des Personaldienstleisters Manpower Magyarország Neueinstellungen im zweiten Quartal – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nur 17 % der Unternehmen planen einen Personalabbau. Geschäftsführer Péter Varga sagte, dass Unternehmen aus den Bereichen Bauwesen, Immobilien, Einzelhandel, Logistik und Finanzen in naher Zukunft ihre Personalbeschaffung verstärken könnten. Auch in der Automobilindustrie und bei IT-Unternehmen werde die Zahl der Beschäftigten steigen, fügte er hinzu. Manpower verwendete für die Umfrage eine repräsentative Auswahl von 540 Arbeitgebern.