Inflationsrate in Ungarn im August stabil bei 4,3 Prozent

Der annualisierte Verbraucherpreisindex Ungarns lag im August bei 4,3 % und damit auf dem Niveau des Vormonats, wie aus den am Dienstag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Lebensmittelpreise stiegen um 5,9 %, ohne die Preise für Außer-Haus-Verpflegung betrug der Anstieg jedoch nur 4,7 %. Die Preise für Eier stiegen um 19,9 % und die Preise für Speiseöl um 8,8 %, während die Preise für Mehl um 11,6 % und für Milchprodukte um 6,2 % fielen und Schweinefleisch 4,9 % günstiger wurde. Die Energiepreise für Haushalte stiegen um 11,0 %, da die Preise für Leitungsgas um 23,2 % kletterten. Die Preise für langlebige Konsumgüter stiegen um 2,4 %. Die Kraftstoffpreise fielen um 4,3 %. Die Preise für Spirituosen und Tabakwaren stiegen um 7,3 % und die Preise für Bekleidung um 1,4 %. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 5,4 %. Die harmonisierte Inflation, die für einen besseren Vergleich mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union berechnet wurde, lag bei 4,2 %. Die Kerninflation, die volatile Kraftstoff- und Lebensmittelpreise ausschließt, lag bei 3,9 %. Der anhand eines Warenkorbs mit Gütern und Dienstleistungen berechnete Verbraucherpreisindex für Rentner lag bei 4,5 %. Im Monatsvergleich blieben die Verbraucherpreise unverändert. Die Lebensmittelpreise, ohne die Preise für Essen außer Haus, sanken um 0,1 %. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 0,5 %, die Energiepreise für Haushalte blieben unverändert und die Kraftstoffpreise sanken um 0,8 %.

In einem Kommentar zu den neuen Daten erklärte das Wirtschaftsministerium, dass die Maßnahmen der Regierung zur Senkung der Preise, darunter verbindliche Preisobergrenzen für Lebensmittel und Non-Food-Produkte sowie freiwillige Preisbeschränkungen durch Banken, Versicherungen, Telekommunikationsdienstleister und Pharmaunternehmen, die Gesamtinflation im August um rund 1,6 Prozentpunkte gesenkt hätten. Die Regierung ergreife Maßnahmen, um „ungerechtfertigten” Preissteigerungen in allen Sektoren entgegenzuwirken, fügten sie hinzu.