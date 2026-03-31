Drei-Städte-Radsportfestival wird auf zwei Tage verlängert

Das Drei-Städte-Radsportfestival, das dieses Jahr zum fünften Mal stattfindet, wird auf zwei Tage verlängert. Das Trio aus Békéscsaba, Gyula und Békés wird dieses Jahr durch ein neues Programmelement um Szabadkígyós erweitert, und zwar am 16. und 17. Mai – dies gaben die Gemeindevorsteher am Dienstag in Békés-Dánfok bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Vorsitzende des Hauptveranstalters, des Tourismusvereins von Békéscsaba, Zoltán Opauszki, erklärte auf der Pressekonferenz zur Ankündigung, dass die Woche vom 11. Mai in Békés im Zeichen des Radsports stehen werde, da am 13. Mai auch das Profi-Radrennen Tour de Hongrie in Gyula starte, deshalb wurde das „Drei-Städte-Radsportfestival“ für Amateurradfahrer auf diesen Zeitpunkt gelegt – eine Woche früher als üblich. Er fügte hinzu, dass die Rundtour am 16. Mai auf einer Strecke von fast 50 Kilometern die schönsten Teile der drei Ortschaften im mittleren Békés-Komitat – Békéscsaba, Békés und Gyula – durchquert. Jedes Jahr übernimmt eine andere Ortschaft im Rotationsverfahren die Rolle des Gastgebers. In diesem Jahr sei die Stadt Békés der „Ausgangspunkt“, aber jeder könne sich überall dieser Tour anschließen, die von Jahr zu Jahr mehr Radfahrer anziehe, oder auch an einem Ort bleiben, da die Interessierten überall mit abwechslungsreichen Rahmenprogrammen erwartet würden – erklärte er.

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Tibor Kálmán, Bürgermeister von Békés, nannte als Ziel des Festivals neben der Zusammenarbeit der Gemeinden die Förderung eines aktiven Lebensstils und erklärte, dass sie die Besucher am Abend im Hafen von Békés mit einem Open-Air-Konzert mit Live-Musik erwarten.

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Ernő Görgényi, Bürgermeister von Gyula, sprach darüber, dass Touristen die Stadt zwar in erster Linie wegen des Bades, der Burg, des Almásy-Schlosses oder im Sommer wegen des Gyulai Várszínház (Burgtheaters) besuchen, man mit der Veranstaltung aber auch diejenigen ansprechen könne, die sich für Aktivtourismus interessieren. Er fügte hinzu, dass die Teilnehmer und ihre Angehörigen im Schloss, im Herrenhaus und im Ladics-Haus mit einem Rahmenprogramm erwartet werden und dass zudem Stadtrundgänge durch die Innenstadt sowie Escape-Room-Abenteuer organisiert werden.

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Péter Szarvas, Bürgermeister von Békéscsaba, erklärte, dass die nationale Trial-Meisterschaft im vergangenen Jahr zum ersten Mal in der Stadt stattfand und auch dieses Jahr wieder am 16. Mai in der Komitatsstadt von Békés stattfinden wird. Der Wettbewerb beginnt um 12 Uhr mittags und wird am Abend bei besonderer Beleuchtung um ein neues Programm, einen Speed-Trial-Wettbewerb, erweitert. Eine Neuheit ist, dass am Sonntag, dem 17. Mai, zum ersten Mal das Wenckheim-50-Radrennen auf der Strecke Békéscsaba–Gyula–Szabadkígyós–Békéscsaba ausgetragen wird. Mit der Einführung dieses neuen Programmpunkts haben die Organisatoren an sportlichere Radfahrer gedacht, die ein höheres Tempo bevorzugen. Ilona Kosznáné Pule, Bürgermeisterin von Szabadkígyós, erklärte, dass sie als ergänzendes Element rund um das Wenckheim-Schloss und das kürzlich renovierte Svájceráj, das als Museum das Leben auf dem Bauernhof zeigt, Programme vor allem für Familien mit kleinen Kindern organisieren: Es wird Kutschfahrten, ein Strohlabyrinth und auch Kochkurse geben.