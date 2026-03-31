Orbán: In Ungarn entsteht ein Forschungszentrum von Weltklasse

Auf der Grundlage der Pläne der Frontiers Foundation, die auf Initiative des Nobelpreisträgers Ferenc Krausz ins Leben gerufen wurde, entsteht in Ungarn ein Forschungszentrum von Weltklasse, und die nationale Regierung schafft die Voraussetzungen dafür – betonte Ministerpräsident Viktor Orbán am Dienstag bei der Grundsteinlegung für den Frontiers Campus in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Regierungschef hob hervor: Es sei eine alte These von Ferenc Krausz, dass trotz guter Grundlagen, hervorragender Lehrkräfte und zahlreicher ungarischer Talente, die eine Karriere in den Naturwissenschaften anstreben, diese an einem bestimmten Punkt ihres Lebens Ungarn verlassen müssen, da moderne Forschung technologische und technische Voraussetzungen erfordert, über die kleinere Staaten wie Ungarn nicht verfügen. Er fügte hinzu: Deshalb habe man mit Professor Ferenc Krausz vereinbart, dass er und sein Team Pläne ausarbeiten, wie unter den hiesigen Bedingungen ein Forschungszentrum von Weltklasse geschaffen werden könne, und die nationale Regierung werde die Voraussetzungen dafür schaffen. „Das ist unser Deal“, sagte Viktor Orbán und wies darauf hin, dass der künftige Campus im Budapester Infopark an der Magyar Tudósok körút stehen werde. „Wir hoffen, dass wir unser Ziel erfolgreich erreichen, (…) ich hoffe, dass wir das gemeinsam schaffen, aber das werden wir nach dem 12. April sehen“, erklärte der Ministerpräsident.