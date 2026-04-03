Magyar: Ausbau des Kernkraftwerks Paks wird trotz aller Schwierigkeiten termingerecht fertiggestellt

Die Arbeiten schreiten mit voller Kraft voran, sodass der Ausbau des Kernkraftwerks Paks trotz aller Schwierigkeiten termingerecht fertiggestellt wird, erklärte ein Beamter des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und Handel am Donnerstag vor Ort – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Staatssekretär Levente Magyar sagte: „Unsere Kollegen gießen Beton. Mehr als tausend Tonnen Stahl wurden bereits verbaut, und bald wird auch dieser mit Beton übergossen“, sagte er. „Wie versprochen wird dieses Kraftwerk trotz aller Schwierigkeiten, die die Arbeiten in den letzten zehn Jahren behindert haben, termingerecht fertiggestellt“, fügte er hinzu. „Vergessen wir nicht, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine nicht erst 2022, sondern bereits 2014 ausgebrochen ist, und wir haben den Vertrag mit den Russen über den Bau dieses Kernkraftwerks erst ein oder zwei Jahre zuvor unterzeichnet“, sagte er. Er fügte hinzu, dass während der gesamten Projektdauer ein bewaffneter Konflikt in Osteuropa herrschte, „an dem genau der Staat beteiligt ist, dessen Technologie wir für die Durchführung dieses Projekts nutzen werden“.

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Magyar sagte, dass neben russischen Unternehmen auch Firmen aus den Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich und einem Dutzend anderer westlicher Länder am Bau und an der Lieferung von Technologie beteiligt seien. „Es handelt sich also um ein internationales Projekt, und es liegt im Interesse aller Beteiligten, dass es so schnell wie möglich fertiggestellt wird. Der aktuelle Zeitplan steht in perfektem Einklang mit diesem Ziel; wir sind auf dem bestmöglichen Weg, um sicherzustellen, dass ein zweites Kernkraftwerk die Energiesicherheit Ungarns in absehbarer Zukunft gewährleisten wird“, sagte er.