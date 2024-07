Die Modernisierung des Kernkraftwerks Paks schreitet zügig voran. Die Zahl der Beschäftigten liegt bei 900 und steigt weiter an, und die Herstellung von Ausrüstungen mit langen Produktionszeiten ist in vollem Gange, sagte der Außen- und Handelsminister am Mittwoch in Istanbul und fügte hinzu, dass der Bau auf dem Weg sei, die beiden neuen Blöcke bis Anfang des nächsten Jahrzehnts fertigzustellen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó sagte vor einem Treffen mit Alexey Likhachev, dem Chef des Generalunternehmers Rosatom, dass sie den Stand der Arbeiten und die wichtigsten Aufgaben der kommenden Zeit besprechen würden, so eine Erklärung des Außenministeriums. Szijjártó sagte, dass die Gruppe russischer, westeuropäischer, amerikanischer und ungarischer Unternehmen, die an dem Projekt arbeiten, die Hoffnung geweckt habe, dass „irgendwann alle zum gesunden Menschenverstand zurückkehren werden, sobald wir die politischen und ideologischen Fragen und die Kriegspsychose überwunden haben“.

Derzeit läuft die Bodenstabilisierung, ein entscheidender Schritt vor dem Betonieren, das „in ein paar Monaten“ beginnen soll, sagte er. Was die Ausrüstung mit extrem langen Herstellungszeiten betrifft, so ist die Schmelzfalle fertiggestellt und befindet sich derzeit auf dem Weg von Rumänien die Donau hinauf. Die 750-Tonnen-Ausrüstung werde voraussichtlich innerhalb von 2 Wochen eintreffen, sagte er. Die Regierung hat die Investition durch die Befreiung von den Sanktionen der Europäischen Union gesichert, sagte er: „Der reibungslose Ablauf der Bauarbeiten, der technischen und finanziellen Abwicklung“ werde ungehindert vonstatten gehen. Sobald das Kraftwerk in Paks in Betrieb ist, wird es etwa 70 % des Strombedarfs des Landes decken und damit dessen Fortschrittlichkeit erhöhen, sagte er. Das Kraftwerk ist auch der Schlüssel zur Einhaltung der Preisobergrenzen für Versorgungsunternehmen, sagte er. Außerdem werde das Kraftwerk den jährlichen Gasverbrauch um 3 Milliarden Kubikmeter und die Kohlendioxidemissionen um 17 Millionen Tonnen senken, fügte der Minister hinzu.