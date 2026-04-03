Am langen Osterwochenende ist frühlingshaftes Wetter zu erwarten

Am langen Osterwochenende ist angenehmes Frühlingswetter ohne nennenswerte Niederschläge zu erwarten, doch der Wind kann zeitweise lebhaft, manchmal sogar stark wehen. Am Ostersonntag steigen die Temperaturen bei sonnigem Wetter auf 18 bis 22 Grad Celsius – das geht aus der Vorhersage von HungaroMet Nonprofit Zrt. hervor, die am Donnerstag an die Nachrichtenagentur MTI übermittelt wurde.

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Am Karfreitagvormittag ist es meist bewölkt, dann nimmt die Bewölkung aus westlicher Richtung deutlich ab. Vor allem in der ersten Tageshälfte und hauptsächlich im mittleren Teil des Landes kann es entlang einer Konvergenzlinie zu weiteren Schauern kommen. Der Nord- bis Nordwestwind weht über weiten Gebieten stark, in den westlichen Komitaten kann es jedoch zu stürmischen Böen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 19 Grad.

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Am Karsamstag ist mit viel Sonnenschein bei Schleier- und Quellwolken zu rechnen, Niederschlag wird nicht erwartet. Der Nordwest- und Westwind frischt vielerorts auf und wird stellenweise stärker. Die tiefsten Nachttemperaturen liegen meist zwischen 0 und +5 Grad, doch an klaren und windstillen, kälteanfälligen Orten kann es zu leichtem Frost kommen. Die höchsten Tagestemperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad.

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Am Ostersonntag ist sonniges Wetter mit wenigen Quellwolken zu erwarten, Niederschlag wird es nicht geben. Der West- bis Südwestwind frischt stellenweise auf. In den frühen Morgenstunden sinkt die Temperatur meist auf 1 bis 6 Grad, in den Kaltluftgebieten kann es kälter sein, am Nachmittag steigt die Temperatur dann auf 18 bis 22 Grad.

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Auch am Ostermontag ist neben Schleier- und Cumuluswolken meist sonniges Wetter zu erwarten, im Norden kann es jedoch zeitweise bewölkter sein. Im Norden des Landes kann es stellenweise zu Schauern kommen. Der auf Nordwest drehende Wind wird in den nördlichen Komitaten großflächig stärker. Die Tiefsttemperaturen liegen im Allgemeinen zwischen 3 und 10 Grad, die Höchsttemperaturen werden zwischen 17 und 23 Grad erwartet.