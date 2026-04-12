Vom Hauseingang zur Galerie: In Keszthely ist ein besonderer Ausstellungsraum entstanden

In Keszthely wurde eine Ausstellung an einem ungewöhnlichen Ort eröffnet: Der Durchgang eines Wohnhauses wurde in eine Galerie für zeitgenössische Kunst umgewandelt. Die Initiative entstand aus der Zusammenarbeit lokaler Künstler. Den Organisatoren zufolge ist dies erst der Anfang: In Zukunft werden sich ständig wechselnde Ausstellungen ablösen und die Passanten erwarten – schreibt tvkeszthely.hu – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

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Reproduktionen von Werken lokaler zeitgenössischer Künstler an einem Ort im Freien – das ist die Kapualj-Galerie. Die eingeladenen Künstler haben zwei bis drei ihrer Werke hierher gebracht. „Das hier ist die Kapualj-Galerie, und ich habe zwei Bilder zur Ausstellungseröffnung mitgebracht. Viktor Lélek kam mit der Idee für die Ausstellung auf mich zu, und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich fand es eine sehr gute Idee, die bildende Kunst näher an die Menschen auf der Straße heranzubringen und die Menschen hier in Keszthely auf diese indirekte Weise mit der Kunst in Berührung zu bringen“, sagte eine der Künstlerinnen, Alíz Hermán. Bei der Eröffnungsfeier erklärte der Initiator, Viktor Dániel Lélek: Die Initiative entstand aus dem Wunsch der Künstler, ihrer Heimatstadt etwas zurückzugeben. In einem der Hauseingänge, die zur Fußgängerzone führen, wurde die Idee umgesetzt. „Es ist mir sehr wichtig zu betonen, dass es hier darum ging, einen Durchgang, den die Menschen Tag für Tag passieren, ein wenig aufzuwerten und ihm ein kleines Wunder zu verleihen. Und den Einheimischen, den Touristen, die hierherkommen, oder auch einfach denen, die sich sonst für Kunst oder bildende Kunst interessieren, eine kleine Freude zu bereiten“, fügte der Künstler hinzu, der sich selbst als interdisziplinär versteht.