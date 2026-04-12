Wahl 2026 – Die Wahllokale haben geöffnet

Am Sonntagmorgen um sechs Uhr begann die Stimmabgabe in den 10.047 Wahllokalen des Landes im Rahmen der Parlamentswahlen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Bis 19 Uhr werden etwa 7,5 Millionen Wahlberechtigte in den ungarischen Wahllokalen an den Urnen erwartet. Die Stimmabgabe ist nur persönlich möglich. Der Wähler muss seine Identität vor dem Wahlvorstand nachweisen; dazu reicht jede Art von Personalausweis. Der Wahlvorstand akzeptiert zudem seit Ende 1998 ausgestellte lasergravierte Reisepässe sowie Führerscheine im Kartenformat. Die DÁP-App ist nicht zum Nachweis der Identität geeignet.

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Jeder darf seine Stimme nur in dem ihm zugewiesenen Wahllokal abgeben; alle Wahlberechtigten wurden zuvor über dessen Standort informiert. Wer die Benachrichtigung nicht erhalten hat oder sie gerade nicht finden kann, kann auf der Website valasztas.hu anhand seiner Anschrift nachsehen, unter welcher Adresse sich das Wahllokal befindet, in dem er wählen kann. An einem anderen Ort als ihrem Wohnort können durch eine Voranmeldung nur die rund 224.000 Wähler ihre Stimme abgeben, die dies zuvor beantragt haben. Im Wahllokal darf nur derjenige Wähler wählen, der im Wählerverzeichnis eingetragen ist; die Wahlkommission darf am Sonntag niemanden mehr in das Wählerverzeichnis aufnehmen. Wer in seiner Bewegungsfähigkeit eingeschränkt oder krank ist, kann eine mobile Wahlurne beantragen. Wer dies jedoch nicht beantragt hat, kann auf diese Weise nicht wählen, auch wenn die mobile Wahlurne zu einem anderen Wahlberechtigten gebracht wird, der im selben Haushalt lebt. Bei der Wahl werden 7,5 Millionen Wähler an den Urnen erwartet, davon sind etwa 293.000 junge Menschen zum ersten Mal wahlberechtigt. Dies sind diejenigen, die bei den Wahlen zum Europäischen Parlament (EP) und den Kommunalwahlen 2024 noch nicht volljährig waren, aber seitdem volljährig geworden sind.

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Das Nationale Wahlamt (NVI) gibt im Laufe des Tages siebenmal Informationen zur Wahlbeteiligung bekannt: um 7, 9, 11, 13, 15, 17 Uhr sowie um 18:30 Uhr. Die Wahlausschüsse zählen zunächst die Stimmzettel der Einzelwahlkreise, dann die Stimmzettel der landesweiten Parteilisten und schließlich die Stimmzettel der ethnischen Minderheitenlisten. Die Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse beginnt kurz nach Schließung der Wahllokale auf der Website www.valasztas.hu, und gegen 23 Uhr sind bereits Daten mit hohem Auswertungsgrad zu erwarten. Am Wahlabend werden voraussichtlich 92 bis 95 Prozent der Stimmen für die landesweiten Listen und 94 bis 97 Prozent der Stimmen für die Kandidaten in den Einzelwahlkreisen ausgezählt sein.