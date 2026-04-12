Csaba Latorcai: Die wirklich guten Dinge entstehen in der Gemeinschaft

„Der Wein lehrt uns, dass die wirklich guten Dinge immer in der Gemeinschaft entstehen“, sagte der parlamentarische Staatssekretär des Ministeriums für öffentliche Verwaltung und Regionalentwicklung am Samstag in Budapest bei der Eröffnung der gastronomischen Veranstaltung des Weinanbaugebiets Badacsony – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Csaba Latorcai würdigte, dass die Bürgermeister von Badacsonytomaj und dem österreichischen Weissenkirchen in der Wachau bei der Veranstaltung eine Städtepartnerschaft geschlossen haben. Die Bewohner beider Gemeinden wüssten, dass Wertschöpfung lange und beharrliche Arbeit, Geduld und Fleiß erfordere, sagte er und fügte hinzu, dass im Wein gleichzeitig die Natur und menschliche Arbeit, das Sonnenlicht, der Regen und das Wissen der Winzer vereint seien. Die Rebe sei daher Erbe, der Wein zugleich Kultur und Zukunft. Es möge zwar sein, dass die Früchte der heutigen Anstrengungen erst die nächsten Generationen genießen werden, doch gerade deshalb sei all die Arbeit, die wir heute leisten, so wichtig – erklärte er.

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Der Staatssekretär ist zuversichtlich, dass aus der Zusammenarbeit der beiden traditionsreichen Ortschaften kulturelle und fachliche Veranstaltungen sowie Begegnungen entstehen werden und ihre Bewohner auch langfristig aufeinander zählen können. Gemeinschaften, die sich um die Stärkung ihrer Beziehungen bemühen, können stets auf die nationale Regierung zählen, die für sie eine sichere Wahl darstellt – sagte er. Nach Ansicht des für das nationale Weinmarketing zuständigen Regierungsbeauftragten ist die Annäherung zwischen Badacsonytomaj und Weissenkirchen in der Wachau kein Zufall, da sie zahlreiche gemeinsame Werte verbinden.

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Pál Rókusfalvy bezeichnete die Gemeinschaftsarbeit, die für die österreichische Gemeinde charakteristisch ist, als vorbildlich und ist zuversichtlich, dass die Initiativen rund um den Balaton ebenso erfolgreich sein werden. Zusammenarbeit und Wissensaustausch seien für die Winzer besonders wichtig, da dies die Grundlage für den internationalen Erfolg ungarischer Weine bilden könne – fügte er hinzu.