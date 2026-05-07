Im Komitat Veszprém wurden Männer festgenommen, die in österreichische Häuser eingebrochen waren

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen drei Männer aus der Umgebung von Ajka festgenommen, die in den letzten sechs Monaten in Einfamilienhäuser in Österreich eingebrochen waren – teilte die Polizeibehörde des Komitats Veszprém am Donnerstag auf der Website police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Dort hieß es: Die Polizei des Komitats Veszprém habe die Männer in Zusammenarbeit mit der Einsatzgruppe EGS des Kriminalpolizeiamtes Burgenland festgenommen. Die Täter waren in den letzten sechs Monaten in Österreich in mehrere Einfamilienhäuser sowie in die dazugehörigen Lagerräume eingebrochen und hatten wertvolle Gegenstände – darunter Mopeds und Fahrräder – entwendet. Die Beamten nahmen alle drei Männer fest und verhörten sie als Verdächtige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls; einen der Täter, einen 33-Jährigen, gegen den ein europäischer Haftbefehl vorlag, nahmen sie in Gewahrsam. Im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmten die Polizisten mehrere Fahrräder, die sie mutmaßlich aus Österreich mitgebracht hatten, fügten sie hinzu. Die Polizei fahndet mit großem Aufwand nach dem vierten Mitglied der Bande, gegen den ein europäischer Haftbefehl erlassen wurde, heißt es in der Mitteilung.