Im April wurden im Karpatenbecken 134 Erdbeben registriert

Im April registrierte das Kövesligethy-Radó-Seismologische Observatorium des HUN-REN-Forschungsinstituts für Geophysik und Weltraumwissenschaften 134 Erdbewegungen im Karpatenbecken – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Einrichtung schrieb am Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite: Im April wurden in der Karpaten-Pannonischen Region 25 Erdbeben natürlichen Ursprungs und 109 Sprengungen in Bergwerken registriert. Sie fügten hinzu, dass es im Laufe des Monats zu Erdbewegungen kam, die auch von der Bevölkerung wahrgenommen wurden: Am 16. April um 1:30 Uhr gab es ein Erdbeben der Stärke 2,5 an der Grenze zwischen Ungarn und Kroatien, in der Nähe von Bolhó im Komitat Somogy.