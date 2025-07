Mutmaßliche Drogenhändler in Zala festgenommen

Die Polizei hat in Szepetnek im Komitat Zala zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen und Drogen im Schwarzmarktwert von über 20 Millionen Forint sichergestellt, wie die Polizeibehörde des Komitats Somogy am Montag auf ihrer Website mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie schrieben: Am 15. Juli nahmen Polizisten aus Nagyatád und Mitglieder der Einsatzgruppe des Komitats einen 37-jährigen Einheimischen in seiner Wohnung und einen 46-jährigen Einwohner aus Iharos auf dem Weg von dort fest. Bei der Durchsuchung im Rahmen der Aktion fanden sie 2 Kilogramm Marihuana und eine kleine Menge Kokain. Die Ermittler hätten damit verhindert, dass etwa 6.000 Dosen Drogen in Umlauf gekommen seien, fügten sie hinzu. Die Polizei von Somogy berichtete auch, dass sie neben den Drogen mehr als 150.000 Forint, 500 Euro und einen mehrere Millionen Forint teuren PKW beschlagnahmt habe. Die Ermittler verdächtigen beide Männer des Drogenhandels und haben neben ihrer Festnahme auch ihre Verhaftung beantragt, wie sie mitteilten.