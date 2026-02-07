Drogendealer in einer kleinen Ortschaft in Baranya festgenommen

Die Polizei hat in einer kleinen Ortschaft in Baranya, in Basal, Drogendealer festgenommen und drei Personen in Gewahrsam genommen, teilte die Polizeibehörde des Komitats Baranya am Samstag auf ihrer Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Aufgrund von kriminalpolizeilichen Informationen führten Ermittler aus Szigetvár in den letzten Tagen gemeinsam mit der Mecsek-Einheit der Polizeibehörde eine Razzia in einem Anwesen in Basal durch, da der Verdacht bestand, dass das dort lebende Paar Drogen verkauft. Die Ermittler verdächtigen den 29-jährigen Mann, seit Jahren Crystal und Marihuana zu kaufen und die Drogen zusammen mit seiner 27-jährigen Partnerin zu konsumieren und zu vertreiben. Bei der Durchsuchung des Hauses wurden verdächtige Substanzen sowie Utensilien zum Konsum und Vertrieb beschlagnahmt. Die Polizisten identifizierten auch den 27-jährigen Mann aus Pécs, von dem das Paar in den letzten sechs Monaten die Drogen bezogen hatte. Die Ermittler verhörten die beiden Männer und die Frau als Verdächtige und leiteten wegen des Verdachts des Drogenhandels ein Verfahren gegen sie bei der Polizeibehörde in Szigetvár ein. Alle drei Dealer wurden in Gewahrsam genommen und ihre Verhaftung beantragt, die vom Gericht angeordnet wurde. Vier ihrer Kunden wurden ebenfalls als Verdächtige vernommen und müssen sich wegen Drogenbesitzes verantworten.