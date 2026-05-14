Babod Off Road 2026 – Europas Offroad-Herz schlägt in Somogy

Wenn Motoren aufheulen, Schlammfontänen durch die Luft fliegen und tausende Offroad-Enthusiasten zusammenkommen, ist es wieder soweit: Das legendäre Off Road Festival in Somogybabod feiert 2026 ein ganz besonderes Jubiläum. Vom 9. bis 14. Juni 2026 verwandelt sich das Gelände erneut in eine spektakuläre Erlebniswelt – und das bereits zum 40. Mal.





Das Babod Off Road Festival gilt seit Jahrzehnten als eines der größten und traditionsreichsten Offroad-Events Europas und zieht jährlich zehntausende Besucher sowie rund 2.000 Fahrzeuge an.

Ein Festival der Generationen

Unter dem Motto „Generationen treffen sich – das Festival für die ganze Familie“ setzt die Jubiläumsausgabe 2026 neue Maßstäbe. Neben spektakulären Rennen und Wettbewerben stehen erstmals noch stärker familienfreundliche Angebote, Workshops und Erlebnisbereiche im Fokus. Kinder, Einsteiger und erfahrene Offroader erleben gemeinsam, was den Mythos Babod ausmacht: Freiheit, Abenteuer und Gemeinschaft.

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Parallel dazu sorgen Konzerte, Partys und ein umfangreiches Rahmenprogramm auf mehreren Bühnen für Festivalstimmung bis tief in die Nacht.

Mehr als Motorsport – ein Lebensgefühl

Das Babod Off Road Festival ist längst mehr als nur ein Motorsport-Event. Es ist ein Treffpunkt für eine leidenschaftliche Community, ein Ort für Freundschaften, Abenteuer und unvergessliche Erlebnisse. Mit neuen Strecken, erweiterten Campingbereichen und modernisierten Sicherheitskonzepten geht das Festival 2026 einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft – inklusive stärkerem Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein.

Fazit: Ob eingefleischter Offroad-Fan, Gelegenheitsbesucher oder Familie auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Event – Babod 2026 verspricht ein einzigartiges Erlebnis zwischen Motorenlärm, Natur und purer Freiheit.

Fotos: Peter Wolf