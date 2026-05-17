Gourmet Festival im Millenáris Park von Budapest

Vom 4. bis 7. Juni 2026 öffnet mit dem MBH Bank Gourmet Fesztivál Ungarns größtes Gastronomiefestival erneut seine Tore. Vier Tage lang verwöhnen die herausragendsten Vertreter der ungarischen Gastronomie unter dem Motto „Die ungarische Provinz im Rampenlicht“ genussfreudige Besucher im Millenáris Park. Aus allen Regionen des Landes reisen die besten Köche, Konditoren, Winzer sowie Vertreter von Bier-Brauereien und Pálinka-Brennereien an. Knapp 100 Aussteller bieten dabei eine schier endlose Vielfalt an Speisen und Getränken, ergänzt durch Workshops, Vorträge und Verkostungen, die einen Blick hinter die Kulissen der hiesigen Küche ermöglichen. Tickets für das Festival unter: https://gourmetfesztival.hu/en/tickets/.

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Das diesjährige Thema lenkt den Fokus auf die Provinz, auf heimische Aromen und Gerichte, auch in neuem, modernem Gewand und bietet so für jeden etwas. Hauptorganisator Richárd Nemes erklärte: „Die ungarische Provinz ist keine vorübergehende Mode, sondern ein dauerhafter Wert, den es nicht nur zu schützen, sondern auch sichtbarer zu machen gilt.“

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Unter den Ausstellern befinden sich u.a. das einzige Zwei-Michelin-Sterne-Restaurant außerhalb Budapests, das Platán Gourmet in Tata – https://platangourmet.com, sowie das mit dem Bib-Gourmand ausgezeichnete Iszkor in Mályinka – https://www.iszkor.com, die Villa Kabala in Szigliget, die vom Guide Michelin mit dem Grünen Stern ausgezeichnet wurde – https://villakabala.hu und das Kistücsök in Balatonszemes – https://kistucsok.hu.

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Als besonderes Highlight bereiten renommierte Köche in einem eigens eingerichteten Bereich täglich ein klassisches Gericht zu – https://gourmetfesztival.hu/en/exhibitors/. Das Festival im Millenáris ist für Feinschmecker, Neugierige und Familien gleichermaßen ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

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Der Millenáris Park ist ein großes, modernes Kultur- und Freizeitzentrum im II. Bezirk von Budapest auf dem Gelände einer ehemaligen Gießerei. Hier finden regelmäßig Konzerte, Festivals, Ausstellungen und Konferenzen statt. Im weitläufigen, gepflegten Park mit viel Grün, Teichen, Sitzgelegenheiten und Spielplätzen befindet sich auch das Haus des Nationalen Tanztheaters. Der Park ist gut vom Verkehrsknotenpunkt Széll Kálmán tér zu erreichen – https://millenaris.hu.