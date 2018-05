Gourmet Festival in Budapest

Die besten Restaurants, Konditoreien und Kellereien der ungarischen Gastronomie laden vom 17.-20. Mai 2018 zum diesjährigen Gourmet Festival in den Millenáris Park nach Budapest ein. Auch internationale Starköche, wie Heinz Reitbauer, Inhaber des zehntbesten Restaurants der Welt, erweisen dem Festival die Ehre – berichtet das Nachrichtenportal MTI.





Die Organisatoren des Festivals setzen jedes Jahr ein Motto fest und ersuchen die Gourmet-Köche, neben ihren eigenen Kreationen auch Gerichte im Sinne des Mottos zuzubereiten. Dieses Jahr wurde als Thema „Knödel und Kaviar, gepaart mit Sekt“ gewählt. Besucher können auf dem dreitägigen Festival das kulinarische Angebot der besten ungarischen Gastronomen probieren. Auch dieses Jahr werden die mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants der Hauptstadt und viele spannende Neuzugänge das kulinarische Festival bereichern.

Internationaler Headliner des diesjährigen Festivals ist Heinz Reitbauer, Inhaber und Chefkoch des Zwei-Michelin-Sterne-Restaurants „Steirereck“, dessen Restaurant auf Platz 10 der Weltrangliste steht und vom kulinarischen Führer Gault-Millau mit 19 von 20 Punkten bewertet wurde. Zudem wurde Reitbauer vom Gault-Millau zu Österreichs Chefkoch des Jahrzehnts gewählt und ist somit der derzeit unangefochten beste Chefkoch seines Heimatlandes.

Das internationale Aufgebot wird durch das „4 Bib“ Gourmetrestaurant aus Warschau, Kamilla Seidler, der besten Chefköchin Lateinamerikas und Maksut Askar, dem Chefkoch vom „Neolokal“, eines der besten Restaurants Istanbuls, abgerundet. Askar war letztes Jahr die türkische Entdeckung des The Diners Club World´s 50 Best Restaurant-Guides. Mit seinen Gerichten erweckt er teilweise längst vergessene Zutaten zum Leben und interpretiert die anatolische Küche neu. Er wird ein exklusives Abendessen veranstalten und auf der Bühne live kochen.

Tauchen Sie am Pfingstwochenende in die fantastische Welt der Geschmäcker und Düfte ein und besuchen Sie das diesjährige Gourmet Festival in Budapest. Weitere Informationen und Tickets unter: www.gourmetfesztival.hu