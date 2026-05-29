Champions-League-Finale – Budapest Airport: Deutlich mehr Flüge am Flughafen

Aufgrund des Finales der UEFA Champions League ist bereits am Freitag ein Anstieg des Verkehrsaufkommens am Internationalen Flughafen Liszt Ferenc zu verzeichnen: Es werden fast 750 Flugbewegungen erwartet, was mehr als 71.000 Passagieren entspricht; dies liegt weit über dem durchschnittlichen Freitagsaufkommen von etwa 450 Flugbewegungen – teilte die Budapest Airport Zrt. auf Anfrage der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Dort hieß es, dass das Finale der UEFA Champions League nicht nur für die Fans und die Mannschaften, sondern auch für das Leben der Gastgeberstadt ein Ereignis von herausragender Bedeutung sei und für den Internationalen Flughafen Liszt Ferenc eine außergewöhnliche Herausforderung darstelle: Zehntausende Gäste und Fans kommen nach Budapest, die Zahl der Flugbewegungen verdoppelt sich nahezu, und das Passagieraufkommen steigt zwischen dem 29. und 31. Mai um durchschnittlich 60 Prozent.

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Nach vorläufigen Plänen wird sowohl am Samstag als auch am Sonntag ein ähnlich hohes Verkehrsaufkommen wie am Freitag erwartet, sodass an allen drei Tagen des Champions-League-Finales Spitzenauslastung am Flughafen herrscht. Es wurde hinzugefügt, dass die Mitarbeiter und Freiwilligen des Flughafens sowie die Behörden und Partnerunternehmen daran arbeiten, dass die Reisen der abfliegenden und ankommenden Passagiere, der Mannschaften und der Fans unabhängig vom Spiel reibungslos verlaufen. Der Flughafen hat für die Dauer der Veranstaltung spezielle Abläufe ausgearbeitet, zudem temporäre Infrastruktureinrichtungen eingerichtet, und zur Sicherheit der Passagiere wird der Standort durch die Flughafenpolizei mit verstärktem Personal gesichert.

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Die Regierung teilte auf ihrer Facebook-Seite mit, dass die Austragung des UEFA-Champions-League-Finales am Samstag nicht gefährdet sei: Die ungarische Regierung versichert allen betroffenen Subunternehmern von Lounge Event, dass sie die Gegenleistung für die vertragsgemäß erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit der Organisation des Finales der Sportveranstaltung begleichen werde.

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„Ziel der Regierung ist es, dass die Subunternehmer, die an der Vorbereitung und Durchführung der laufenden Veranstaltungen von nationaler wirtschaftlicher und staatlicher Bedeutung beteiligt sind, ihre Aufgaben weiterhin in einem stabilen Betriebsumfeld wahrnehmen können; zu diesem Zweck überwachen und koordinieren das Amt des Ministerpräsidenten und das Innenministerium die Abläufe kontinuierlich und gewährleisten die Deckung der vertragsgemäß erbrachten Leistungen“, hieß es.