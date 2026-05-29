In Debrecen hat eine der größten Automobil- und Fahrzeugmessen Ungarns begonnen

Mit einer Fachkonferenz der Fahrzeugindustrie begann am Freitag im Nagyerdő in Debrecen eine der größten Automobil- und Fahrzeugmessen Ungarns, die Debrecen Drive. Vom 29. bis 31. Mai werden auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern mehr als tausend Fahrzeuge rund um das örtliche Stadion ausgestellt – teilten die Organisatoren vor Ort mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



László Papp (Fidesz-KDNP), Bürgermeister von Debrecen, sagte bei der Eröffnung der Konferenz, dass die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts von neuen Schlüsselbranchen geprägt werde: der Fahrzeugindustrie, der Elektromobilität, der Digitalisierung und den grünen Technologien. Debrecen wolle diese Prozesse nicht nur beobachten, sondern aktiv mitgestalten. Ziel sei es, ein modernes, auf europäischer Ebene angesiedeltes Industrie- und Wissenszentrum aufzubauen, in dem lokale Talente, einheimische Unternehmen und internationale Großkonzerne gemeinsam die Zukunft gestalten, sagte er. Die Stärke Debrecens liege im ganzheitlichen Denken: in der gemeinsamen Entwicklung von Industrie, Bildung, Forschung, Infrastruktur und einem lebenswerten städtischen Umfeld. Dies sei der Grund dafür, dass heute sowohl amerikanische als auch deutsche und asiatische Unternehmen in der Stadt vertreten seien – fügte er hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

László Papp wies darauf hin, dass in den letzten zehn Jahren Investitionen im Wert von fast 13 Milliarden Euro nach Debrecen geflossen seien, was die Schaffung von rund 21.000 neuen Arbeitsplätzen ermöglicht habe. Der Bürgermeister ging auch auf die Frage der Batterieindustrie ein und sagte: Die Energiespeicherung sei einer der Schlüsselbereiche der Elektromobilität und der grünen Wende. „Wenn wir Teil der europäischen Wertschöpfungsketten der Automobilindustrie bleiben wollen, müssen wir bei diesen Technologien nicht als Außenseiter, sondern als verantwortungsbewusste Akteure präsent sein“, betonte er. „Für Debrecen ist es jedoch klar: Weder die Umwelt noch die Gesundheit der hier lebenden Menschen dürfen gefährdet werden. Wir akzeptieren technologischen Fortschritt nur unter Einhaltung der strengsten nationalen und EU-Vorschriften, bei kontinuierlicher Überwachung und vollständiger Transparenz“, erklärte László Papp.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Die globalisierte Welt ist hier angekommen“, und Bildung, Stadt und ansiedelnde Unternehmen müssen sich gemeinsam den Herausforderungen stellen – sagte Professor Zoltán Bács, Rektor der Universität Debrecen (DE), auf der Fachkonferenz. In den letzten zehn Jahren habe sich ihre Ausbildungsstruktur erheblich verändert: Entsprechend den Anforderungen habe man die technische Ausbildung gestärkt, doch habe sich auch gezeigt, dass die globalen Akteure der Wirtschaft auch anderes universitäres Wissen benötigten. Als Beispiel nannte er das BMW-Automobilwerk, das sich in der Stadt niedergelassen hat und zunächst Beziehungen zu den juristischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten aufbaute; danach folgte die Zusammenarbeit im technischen Bereich, zu ihrer Überraschung aber auch im landwirtschaftlichen Bereich. Der Rektor betonte: Sie hätten sich aus der Welt der rein auf Lehre konzentrierten Universitäten gelöst und eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Industrie aufgebaut. Laut Zoltán Bács war hierfür ein Modellwechsel an der Universität notwendig; diese Form müsse beibehalten werden, und er sei überzeugt, dass sie auch bestehen bleiben werde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auf der Debrecen Drive sorgen am Wochenende spektakuläre Vorführungen zu Lande und in der Luft, Familien- und Kinderprogramme, Ausstellungen, Märkte, Wettbewerbe und interaktive Erlebnisse dafür, dass jede Altersgruppe das für sie spannendste Programm findet. Getreu der Tradition läutet am Freitagabend, dem Eröffnungstag, die spektakuläre Metal-Sheet Night Drive Show das Debrecen Drive-Wochenende ein – teilten die Organisatoren mit.