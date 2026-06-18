„Nacht der Museen” – unvergessliche Stunden im Zeichen der Kultur

Die astronomische Sommersonnenwende und der längste Tag des Jahres fallen 2026 auf den 21. Juni. Einen Tag zuvor werden in Ungarn am 20. Juni der Mittsommer und die Sonnwende unter anderem mit der „Nacht der Museen” gefeiert. In dieser Nacht öffnen landesweit Hunderte von Museen, Galerien sowie Kulturstätten ihre Tore und laden alle interessierten Besucher zu spannenden Entdeckungsreisen ein. Ergänzt werden die Museumsbesuche durch unterhaltsame künstlerische Programme.

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Ein besonderer Anziehungspunkt ist Jahr für Jahr die Hauptstadt Budapest mit ihren unzähligen Museen und wertvollen Sammlungen. Teilnehmende Museen sind auch Top-Adressen wie das Nationalmuseum, das Museum der Bildenden Künste oder das Historische Museum in der Budaer Burg. „Der diesjährige Schwerpunkt liegt auf Sopron, das mit seinem historischen Flair und seiner Vielfalt ein würdiger Schauplatz für die Veranstaltung ist. Das historische Erbe, die Kunst, die Gastronomie und die gemeinschaftlichen Erlebnisse verschmelzen auf einzigartige Weise in der Stadt, weshalb sich ein Besuch hier ebenfalls lohnt”, so Zoltán Tarr, Minister für soziale Beziehungen und Kultur.

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Für die „Nacht der Museen – Múzeumok Éjszakája“ benötigen die Besucher ein spezielles Ticket, das in Form eines Eintrittsarmbands verkauft wird. Damit erhalten sie – oftmals bereits ab Nachmittag – Zutritt zu allen teilnehmenden Museen und den dort angebotenen Sonderprogrammen. Das Armband kann online (https://jegymester.hu/event-host/316/muzeumok-ejszakaja) oder im ersten besuchten Museum erworben werden. Für Erwachsene liegen die Ticketpreise meist zwischen 3.500 und 4.000 HUF. Einige Außenprogramme, kleine Heimatmuseen oder spezielle Plätze sind sogar komplett kostenlos zugänglich.

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In Budapest können Inhaber des Armbands die sieben sogenannten Museumsbuslinien des Budapester Verkehrsverbunds BKK am 20. Juni ab 18 Uhr bis 21. Juni, 2.30 Uhr kostenlos nutzen – https://muzej.hu/buszjaratok. Informationen zu allen teilnehmenden Museen unter: https://muzej.hu/en.