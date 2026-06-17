Am Freitag beginnt die „Generali Gyerek Sziget“

Von Freitag bis Sonntag erwartet die „Generali Gyerek Sziget – Generali Kinderinsel“ Familien mit kostenlosen Programmen, darunter Konzerte, Theater- und Zirkusvorstellungen sowie Bastelworkshops – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Laut einer Mitteilung, die die Organisatoren am Mittwoch an die Nachrichtenagentur MTI schickten, eröffnet am Freitag auf der Hauptbühne der Veranstaltung auf der Hajógyári-Insel der Kinderchor „Superar“ das Programm, gefolgt von der Aufführung „A só“ des Majorka-Theaters und einem Konzert von Judit Halász mit dem Titel „Csiribiri“, das den Tag abschließt. Am Samstag sorgt nach dem Konzert der Band „Lóca“ mit dem Titel „ÁtalakuLóca“ die Gruppe „Belvárosi Betyárok“ für Stimmung, und am Abend erwartet das Publikum die Show „Nálatok laknak-e állatok?“ der Band „Kaláka“. Am Sonntag beginnt der Tag mit dem Konzert von Apacuka, gefolgt von einer Aufführung des Kámfor-Puppentheaters; das Wochenende wird dann mit dem Konzert „Csinta, csinta“ der Band Kiskalász abgeschlossen. In der Ankündigung wurde hervorgehoben, dass eines der neuen Programme des Festivals die gemeinschaftliche Märchengestaltung mit dem Titel „Die Geschichte der Hajógyári-Insel“ sein wird. Zu der Geschichte, die im Laufe des Tages kontinuierlich entsteht, kann jedes Kind, das vorbeikommt, eine Figur, einen Schauplatz oder ein Ereignis beitragen.

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Auch im Rahmen des „Kinderparadieses“ ist eine Neuheit zu erwarten, bei der in diesem Jahr die lebendige Umwelt und die Natur im Mittelpunkt stehen. Die „Naturnahe Entspannungskabine“ bietet ein Erlebnis für die Sinne mit Klängen, Düften, Berührungen und Farben, während im Workshop „Geheimer Garten“ durch das Einpflanzen von Setzlingen ein eigener kleiner Pflanzengarten angelegt werden kann. Gärtnern macht nicht nur Spaß, sondern wirkt sich nachweislich auch positiv auf die psychische Gesundheit aus: Es fördert die Konzentration, baut Stress ab und stärkt die Verbundenheit mit der Natur. Das Volkskundemuseum erwartet die Besucher in diesem Jahr auf einem größeren Gelände, und im Bereich des „Babajátszó“ stellen sich Organisationen und Stiftungen vor, die sich mit neuen Entwicklungen beschäftigen. Auf der „Platán“-Kinderbühne erwarten die Kleinsten und ihre Eltern Reime, Märchen und Tragetanzprogramme. Zu den Programmpunkten gehören unter anderem ein Streichelzoo, eine riesige Hüpfburg, Klettergerüste, ein Bereich für Gesellschaftsspiele, ein Pfadfinderlager und ein Spielhaus.

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Auf dem Generali-Hindernisparcours können die Kinder bei spielerischen Herausforderungen ihre Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer unter Beweis stellen, während auf die Familien Gesundheits-Screening-Busse, das „Generali-Großes Familienabenteuerspiel“ und das Spendenbuffet von „The Human Safety Net“ warten, wo Entspannung mit der Unterstützung eines guten Zwecks verbunden werden kann. Am Stand der Erste können Kinder mithilfe von Spielen, Memory-Aufgaben und Malvorlagen, die auf dem Märchenbuch „Der unsichtbare Schatz“ basieren, die Welt des bewussten Umgangs mit Geld, des Sparens und der Wertschöpfung entdecken.

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Im „Sió Vitatigris“-Abenteuerspiel lernen die Teilnehmer im Rahmen spielerischer Aufgaben Vitamine, einen gesunden Lebensstil und ihre eigenen Fähigkeiten kennen. An den interaktiven Stationen von „Europäische Frische Action!“ können Kinder mehr über saisonales Obst und Gemüse erfahren. Auf dem Mini-Verkehrsparcours von „Chery Mini Drive“ können sich die Kinder unter sicheren Bedingungen als Fahrer versuchen und dabei auf spielerische Weise die grundlegenden Verkehrsregeln erlernen. In den Zelten der „Karamella Cirkuszvilág“ werden die Besucher auch in diesem Jahr mit Jonglieren und Artisten-Spielen erwartet. Das wandernde Spielerdorf „Kukutyin“ des Karzat-Theaters lässt erneut alte Handwerkskünste wieder aufleben: Kinder und Familien können gemeinsam dabei helfen, Ordnung unter den Firmenschildern und Aushängeschildern zu schaffen, während sie in den Hinterhöfen Gemüsegärten, Obstbäume und Geschicklichkeitsaufgaben erwarten. Im Handwerkspalast erwarten das ganze Wochenende über kreative Workshops alle, die Lust auf kreatives Schaffen haben. Das detaillierte Programm ist unter dem Link https://gyereksziget.hu zu finden – heißt es in der Mitteilung.