Tal der Künste 2026: Ungarns größtes Kulturfestival feiert 35. Ausgabe

Vom 24. Juli bis 2. August verwandelt sich das Balatoner Oberland wieder in eine der größten Kulturbühnen Ungarns: Das legendäre Festival „Müvészetek Völgye – Tal der Künste“ geht in seine 35. Ausgabe. Das Festival findet in den malerischen Dörfern Kapolcs, Vigántpetend und Taliándörögd statt, die für zehn Tage zu einem pulsierenden Zentrum für Musik, Theater, bildende Kunst und Handwerk werden, so Festivaldirektorin Natália Oszkó-Jakab.

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Die Dimensionen des Festivals sind gewaltig, denn rund 4.500 Programme, darunter Konzerte aller Genres, mehr als 5.000 Künstler und fast 100 Gastronomiebetriebe erwarten die Besucher in diesem Jahr. In Vigántpetend entstehen mehrere thematische Höfe, sowie Musik- und Literaturbühnen, auf denen unter anderem die Künstler Hobo und die Alternativ-Rock- und New-Wave-Band KFT auftreten. Ein besonderes musikalisches Erlebnis verspricht „Danubia X Völgyszimfonik 35“ am 27. Juli um 21 Uhr im Cirque du Tókert in Vigántpetend mit dem Danubia Orchester. Weitere namhafte Auftritte kommen von Zsuzsa Koncz, Zorán und Budapest Bár – allesamt große Namen der ungarischen Musikszene.

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Im Hauptveranstaltungsort Kapolcs erwarten die Besucher die MűvészVölgy Kúria, ein vielseitiges Kultur- und Freizeitzentrum im Herzen des Ortes, sowie rund 150 Kunsthandwerker.

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Im Tal der Künste verkehren zwischen den Dörfern die sogenannten „Csigabuszok – Schneckenbusse“ – spezielle Festivalbusse, die tagsüber etwa alle 20 Minuten abfahren. Mit einem gültigen Völgykarszalag – Festival-Bändchen ist die Nutzung kostenlos. Der aktuelle Fahrplan kann in der offiziellen Művészetek Völgye App oder auf der Website abgerufen werden.

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Das Tal der Künste ist ein einzigartiger Ort, an dem Tradition, Kreativität und Innovation aufeinandertreffen. Das Programm beschränkt sich nicht nur auf Bühnenauftritte, sondern umfasst auch Bildungsprogramme, Nachwuchsförderung und interaktive Erlebnisse, die besonders Familien und junge Künstler ansprechen sollen.

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Mit seiner 35. Ausgabe bestätigt das Tal der Künste einmal mehr seinen Ruf als eines der vielfältigsten und größten Kulturfestivals Mitteleuropas – ein Muss für alle, die Kunst, Musik und ungarische Lebensfreude in einzigartiger Naturkulisse erleben möchten.