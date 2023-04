Festival „Tal der Künste“ bietet 500 Programme

Das Tal der Künste, Ungarns größtes Festival für alle Künste, das vom 21. bis 30. Juli 2023 in drei Dörfern nördlich des Balatons stattfindet, wird rund 500 Aufführungen aus den Bereichen Literatur, Theater und Musik bieten, teilten die Organisatoren am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Festival wird seine Tradition fortsetzen, ein eigenes Theaterstück zu produzieren. In diesem Jahr werden Andrea Szulák, János Szemenyei und Csaba Jantyik in Goldonis Mirandolina zu sehen sein, hieß es. Zu den weiteren Theaterproduktionen gehören Aufführungen von Art-Színtér, Játékszín, dem Csiky Gergely Theater aus Kaposvár und der Nézőművészeti Kft.

In Vigántpetend wird es eine Bühne geben, die den Zirkuskünsten gewidmet ist und auf der Recirquel und andere Künstler auftreten. Auf der gleichen Bühne werden Tanzvorführungen und Konzerte von Zorán, László Dés, dem Danubia-Orchester und anderen stattfinden.

In der katholischen Kirche in Kapolcs finden klassische Konzerte statt, bei denen Balázs „Dongó“ Szokolay, die Bratschengruppe des Danubia-Orchesters und das Budapester Streichorchester auftreten. In Taliándörögd werden unter anderem Konzerte von Bea Palya, der Kerekes Band und Besh o droM stattfinden.