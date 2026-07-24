Kostenlose klassische Konzerte am Balaton

Wer im Sommer am Balaton unterwegs ist und dem Trubel der Strandpromenaden für einen Abend entfliehen möchte, findet bei „Klassz a pARTon!“ schöne Konzerte an besonderen, stimmungsvollen Orten. Das Klassik Festival wurde 2015 vom Liszt-Preisträger und Pianist, Tamás Érdi, ins Leben gerufen. Ziel des Festivals ist es, klassische Musik in entspannter Atmosphäre und bei freiem Eintritt in die Ferienregion zu bringen. 2026 findet das Festival zum zwölften Mal statt und macht an elf Orten rund um den See Station, darunter Balatonfüred, Tihany, Balatonszemes und Dörgicse.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Eine der schönsten Adressen ist das Landhaus Dörgicse. Künstlerischer Kopf hinter den dortigen „Gartenkonzerten“ ist der Münchner Pianist und Musikpädagoge Andreas Reith, der seit vielen Jahren namhafte Musiker in sein Haus im Balatoner Oberland einlädt. Andreas Reith wurde in München geboren und studierte Musikpädagogik am Kodály-Institut in Kecskemét. Seit rund zwei Jahrzehnten leitet er in München ein erfolgreiches privates Klavierstudio. Seine Verbindung zum Balaton ist tief: Als künstlerischer Leiter der „Gartenkonzerte“ öffnet er sein Anwesen für Kammermusikabende und lädt dazu Künstler von internationalem Rang ein – https://www.facebook.com/Landhaus.Reith

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Dörgicse ist ein beschauliches Dorf im Balatoner Oberland, das großen Wert auf die Bewahrung seiner historischen Bausubstanz legt. Dazu passt die Atmosphäre von Kammermusik unter freiem Himmel, in einem privaten Garten, fernab von großen Konzertsälen und macht den Ort zu etwas Besonderem. Das Konzert „Égi Cimboráink – Unsere himmlischen Freunde“ am 3. August, 19 Uhr, im Landhaus Dörgicse bildet den Abschluss der Festivalsaison von Klassz a pARTon.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Alle Konzerte und weitere Informationen unter:

https://www.klasszaparton.hu/hu/