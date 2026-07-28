Sonne, Sand und Balaton: Fünf-Sterne-Strände in Gyenesdiás

Am Nordufer des Balaton, eingebettet zwischen den sanften Hängen des Keszthelyer Gebirges und den Weinbergen der Region, liegt der Ferienort Gyenesdiás mit zwei der schönsten Strandbäder am gesamten Balaton. Die Strandbäder besitzen seit Jahren die begehrte Blaue Flagge mit der Höchstbewertung von fünf Sternen – ein verlässliches Gütesiegel für Wasserqualität, Sauberkeit und Ausstattung. Der Diási Játékstrand – Diáser Spielstrand gewann zudem den Sonderpreis der Ungarischen Tourismusagentur, den Titel „Familienfreundlicher Strand des Jahres“.





Der Diáser Spielstrand ist mit seinem feinen Sand für viele der schönste und aktivste Strand am ganzen Balaton. Hier ist mit beleuchteten Beachvolleyball-Plätzen und Tribüne für gute Unterhaltung gesorgt. Außerdem laden Strandfußball, Teqball, Tischtennis, Streetball, Pétanque und Schach zum Mitmachen ein. Auch im Wasser geht es mit zahlreichen Turnieren für Wasserball, Basketball und Volleyball sowie mit Wassergymnastik sportlich zu. Für Familien mit kleinen Kindern gibt es einen Spielplatz, eine kostenlose Wasserrutsche, ein Planschbecken sowie ein Baby-Mama-Zimmer. Ein Animationsteam sorgt mit Kinderprogrammen, Brettspielverleih und Mini-Disco für kurzweilige Nachmittage. Autofahrer finden vor dem Strand kostenlose, teils schattige Parkplätze, für Radfahrer stehen überdachte Abstellplätze bereit. Der Bahnhof Gyenesdiás liegt nur wenige Gehminuten vom Eingang entfernt. Im Sommer verwandelt sich der Spielstrand zudem regelmäßig in eine Bühne für Konzerte, DJ-Abende und Strandpartys – von der Dream Summer Opening bis zur Rockabilly-Nacht ist die Sommersaison hier immer für eine Überraschung gut.

Wer es etwas beschaulicher mag, ist am komfortablen Lidóstrand von Gyenes genau richtig. Ursprünglich als kleiner Strand bekannt, hat er sich in den vergangenen Jahren deutlich vergrößert, ohne dabei seine ruhige, familiäre Atmosphäre zu verlieren. Ein Kanal durchzieht das Gelände und wird von zwei Holzbrücken überspannt – ideal für kleine Naturforscher, die hier Enten beobachten oder auf eigene Faust die Umgebung erkunden können. Der Sandstrand, das flache, allmählich tiefer werdende Wasser, die schattigen Spielplätze und die ruhige Umgebung machen ihn zu einem beliebten Ausflugsziel für Familien mit kleinen Kindern. Ein großer Sandkasten im Schatten der Bäume, Beachvolleyball- und Strandfußballfelder, ein SUP-Aufbewahrungsraum mit 15 Plätzen sowie die Möglichkeit, ein Tretboot zu mieten, runden das Angebot ab. Samstags gibt es zusätzlich ein Unterhaltungsprogramm für Kinder. Auch hier stehen unweit der Uferpromenade kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Beide Strandbäder sind kostenpflichtig, lassen sich aber mit der Gyenesdiás-Plus-Vorteilskarte kostenlos besuchen, ein Angebot, das sich für längere Aufenthalte lohnt. Wer mit dem Zug anreist, steigt am besten am Bahnhof Alsógyenes (für den Lidóstrand) beziehungsweise direkt in Gyenesdiás (für den Spielstrand) aus. Beide Strandbäder liegen nur wenige Gehminuten entfernt. Die Strände haben von April bis Ende September geöffnet, mit vollem Programm und längeren Öffnungszeiten in den Sommermonaten Juni bis August.

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Aktivurlauber machen gern Halt in Gyenesdiás, wenn sie auf dem gut ausgebauten Rad- und Wanderwegenetz der Region unterwegs sind. Der hübsche Ort bietet mit seinen zwei Stränden praktisch für jeden Geschmack etwas. Die Nähe zu Keszthely, dem Thermalsee Hévíz und dem bekannten Weinort Badacsony macht Gyenesdiás zu einem idealen Ausgangspunkt, um die Region am Westufer des „ungarischen Meeres“ zu entdecken.

Tourinform Büro Gyenesdiás

8315 Gyenesdiás

Hunyadi u. 2

https://www.gyenesdias.info.hu/de/