Taxifahren in Budapest wird teurer

Ab heute wird das Taxifahren in Budapest teurer, nachdem die jüngste Änderung der Taxiverordnung in Kraft getreten ist – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Grundpreis stieg von 1.100 auf 1.300 Forint, der Kilometerpreis von 440 auf 521 Forint und der Minutenpreis von 110 auf 130 Forint. Es wurde eine Flughafengebühr von 800 Forint eingeführt, sodass der Grundpreis für Fahrten zum und vom Internationalen Flughafen Ferenc Liszt nun 2.100 Forint beträgt. Der Stadtrat von Budapest hatte auf seiner Sitzung am 26. Juni beschlossen, die Tarife für Personentaxi-Dienste anzuheben.