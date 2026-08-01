Intensivstation des Krankenhauses in Keszthely nimmt keine Patienten auf

Aufgrund einer Störung der Klimaanlage nimmt die Intensivstation des Krankenhauses in Keszthely am Wochenende keine neuen Patienten auf; die stationären Patienten wurden vorübergehend in einen anderen, klimatisierten Raum verlegt, teilte der Generaldirektor der Einrichtung am Samstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Gábor Sahin-Tóth teilte mit: Die schnelle Reparatur der in den letzten Tagen ausgefallenen Klimaanlage konnte am Freitag nicht durchgeführt werden, weshalb am Wochenende keine neuen Patienten aufgenommen werden können. Die auf der Station betreuten Patienten wurden in einen anderen, klimatisierten Raum verlegt; ihre Versorgung erfolgt kontinuierlich und sicher. Der Generaldirektor fügte hinzu: Die Situation gefährde die Patientenversorgung nicht; durch Umorganisation sei es gelungen, die aufgetretenen Probleme zu lösen. Die auf der Intensivstation tätigen Ärzte und Pflegekräfte seien erfahrene Fachkräfte, die die Patienten auch in dieser Ausnahmesituation hervorragend versorgten; davon habe er sich bei seiner morgendlichen Visite selbst überzeugt, sagte er. Sollte in Keszthely die Aufnahme eines neuen Patienten erforderlich sein, der eine Intensivbehandlung benötigt, wird dieser vom Rettungsdienst direkt in das Zala Vármegyei Szent Rafael-Krankenhaus in Zalaegerszeg gebracht – erklärte er. Gábor Sahin Tóth fügte hinzu, dass der Ausfall der Klimaanlage im Krankenhaus von Keszthely ein wiederkehrendes Problem sei. Nun sei jedoch ein anderer Fehler aufgetreten, der nicht sofort behoben werden konnte, an dessen Behebung jedoch bereits gearbeitet werde.