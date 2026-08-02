Geplante Geschwindigkeitskontrolle fällt aufgrund der Hitze aus

Die Polizei wird die für nächste Woche geplante Geschwindigkeitskontrolle angesichts der außergewöhnlichen Wetterbedingungen nicht durchführen – dies teilte die Nationale Polizeibehörde am Samstag auf ihrer Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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In der Mitteilung wird daran erinnert, dass die ROADPOL Operational Group (Einsatzgruppe des Europäischen Netzwerks der Verkehrspolizeibehörden) zur Aufdeckung von Geschwindigkeitsübertretungen eine einwöchige Aktion organisiert hatte, an der sich auch die ungarische Polizei beteiligt hätte. Im Rahmen dieser Aktion hätten zwischen dem 3. und 9. August in ganz Ungarn Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden sollen. Angesichts der außergewöhnlichen Hitzewelle, die das Land derzeit heimsucht, wird die Aktion in Ungarn jedoch nicht stattfinden, hieß es.

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In der Mitteilung wird gleichzeitig darauf hingewiesen, dass an Hitzetagen die Reaktionszeit länger werden, die Aufmerksamkeit nachlassen und die Reflexe abgeschwächt sein können; daher wird den Fahrzeugführern empfohlen, mit noch größerer Vorsicht als gewöhnlich zu fahren. Vor der Abfahrt sollten sie für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sorgen, erst ausgeruht losfahren und bei längeren Fahrten regelmäßige Pausen einlegen sowie einen größeren Sicherheitsabstand einhalten.