Ab Montag findet eine landesweite Verkehrssicherheitskontrolle auf öffentlichen Straßen statt

Die landesweite Verkehrssicherheitskontrolle, die am Montag auf den öffentlichen Straßen beginnt, umfasst in erster Linie die Kontrolle von Lastkraftwagen und Bussen sowie deren Fahrern, teilte die Kommunikationsabteilung der Nationalen Polizeibehörde am Freitag auf der Website police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Mitteilung zufolge führt die Polizei auf der Grundlage des jährlichen Kontrollplans der ROADPOL Operational Group (Operative Gruppe des Europäischen Netzwerks der Verkehrspolizei) zwischen dem 17. und 23. November in ganz Ungarn verstärkte Verkehrskontrollen von schweren Lastkraftwagen und Bussen durch. Im Rahmen von ROADPOL Truck & Bus werden vor allem die Einhaltung der Vorschriften in Bezug auf Lenk- und Ruhezeiten, den Transport gefährlicher Güter sowie die Rechtmäßigkeit der Einreise und des Aufenthalts im Inland überprüft, heißt es in der Mitteilung.