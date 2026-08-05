Hop-on-Hop-off-Weinbus im Balatoner Oberland

Wer den letzten Tag nach dem Auschecken noch zu einem vollwertigen Urlaubstag machen möchte und/oder wer sich für Winzer, Weine und Gastronomie in der Region Balatonfüred-Csopak sowie des Balatoner Oberlandes interessiert, dem sei der 46° Balaton Borbusz – 46° Balaton Weinbus empfohlen. Die Busse sind Ungarns erste Hop-on-Hop-off-Weinbusse und starteten im Mai 2026 mit großem Erfolg in ihre erste Saison. Die Bezeichnung des Busprogrammes bezieht sich auf die geografische Lage des Weinanbaugebiets nahe dem 46. nördlichen Breitengrad – demselben bedeutenden europäischen Weinbaugürtel, in dem auch Bordeaux, Burgund oder das Rhône-Tal liegen.

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Das Konzept: Der sogenannte Weinbus verbindet preisgekrönte Weingüter im Weinanbaugebiet Balatonfüred-Csopak auf mehreren wählbaren Routen. Dank des Hop-on-Hop-off-Systems können Besucher ohne Auto, Taxi oder Bike im eigenen Tempo die einzelnen Weingüter der Region erkunden. Zu den eingesetzten Retro-Bussen gehört auch ein offener DAF-Cabrio-Bus von 1984, dessen vorderer Teil überdacht und dessen hinterer Teil offen ist. Die Gründerin des Weinbus-Projektes ist Virág Szabó, die seit Jahren ihre Sommer in Balatonfüred verbringt, gerne die Region erkundet und dabei ein gutes Glas Wein genießt.

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Das Weinbus-Programm findet von Mitte Mai bis Ende September jeweils mittwochs, donnerstags, freitags und samstags statt. Termine, weitere Infos und Tickets auf der Website https://46balaton.hu/de. Eine vorherige Reservierung ist in jedem Fall nötig, da die Plätze begrenzt sind.

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Es gibt auch einen separaten Shuttle-Transfer für Urlauber aus Tihany, sodass sich dank der Fährverbindung auch Gäste vom Südufer leicht anschließen können.