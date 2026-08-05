Wassersparmaßnahmen in 629 Ortschaften in Kraft

Angesichts der extremen Hitze und Dürre in Ungarn wurden laut der Website der Regierung in 465 Ortschaften Wassersparmaßnahmen der Stufe 1 verhängt, während in 151 Ortschaften Maßnahmen der Stufe 2 und in 13 weiteren Städten Maßnahmen der Stufe 3 gelten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Unterdessen teilte das Ministerium für Wirtschaft und Energie mit, dass die Spitzenlast im ungarischen Stromnetz am Dienstag bei 6.800 MW lag und damit unter der geplanten Gesamtlast von 7.100 MW. Das Ministerium rechnet damit, dass die Last am Mittwoch 6.900 MW erreichen wird, und fügte hinzu, dass die Bemühungen der Regierung, große industrielle Verbraucher zum Energiesparen zu bewegen, greifbare Ergebnisse zeigten. Das Kernkraftwerk Paks produziere derzeit 230 MW statt 2.000 MW, fügte das Ministerium hinzu.