Der neueste Wanderweg im Balatoner Oberland wird bald eröffnet

Der neueste Wanderweg im Balatoner Oberland führt zu den Kalvarienbergen und steht ganz im Zeichen der inneren Stille – schreibt welovebalaton.hu. Die Via Calvaria – der Weg der stillen Berge – ist ein langer Pilgerweg, der die Kalvarienberge des Balatoner Oberlandes und die Bakony Dörfer verbindet. Der besondere Weg wird zu Beginn des Sommers eröffnet – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

In Ungarn wird die Via Calvaria – vorerst – die Kalvarienberge von vierzehn Ortschaften, die meisten davon deutschen Ursprungs, miteinander verbinden. Pilger und Wanderer können von einem Kalvarienberg zum anderen im Bakony und in den aussichtsreichen Hügeln des Balatoner Oberlandes wandern und unterwegs an Orten der Stille („stille Hügel“) einen Moment der Ruhe einlegen, heißt es auf der Website der Via Calvaria.

Lesen Sie den Rest des Artikels auf welovebalaton.hu. Über den geplanten Wanderweg hat hirbalaton.hu bereits berichtet.