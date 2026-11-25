Was bei Barbara (Deutsche) und Patrick (Schweizer) mit der Leidenschaft für Gartenarbeit begann, ist zu einem breiten Dienstleistungsangebot geworden. Mit ihrem Unternehmen „Zaunkönig“ bieten sie heute einen Rundum-Service aus Gartenpflege, Hausmeisterservice und zuverlässiger Sicherheitstechnik an. Der größte Vorteil für Kunden liegt in der Bündelung. Rasen, Hecken, Bäume und Beete, die Betreuung des Hauses und die Sicherheitstechnik laufen in einer Hand zusammen.





Barbara ist gelernte Laborantin mit langjähriger Führungserfahrung. Sie besitzt darüber hinaus ein hohes Wissen über Blumen und Pflanzen, Obst und Gemüse. Die Liebe für Garten und Haus teilt sie mit Patrick, einem gelernten Grafiker mit ausgeprägter Technik- und IT-Affinität. Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium und über 20 Jahren Erfahrung im Verkauf hat er ein fundiertes Know-how. Er ist mit seiner engagierten, hilfsbereiten und lösungsorientierten Art der perfekte Ansprechpartner für alles, was mit Technik, Sicherheit und Organisation zu tun hat. „Zaunkönig“ sorgt für professionellen Schutz der Anwesen mit Videoüberwachung, Beleuchtungssystemen, Alarmanlagen und bietet Unterstützung bei Computer- oder Internetproblemen.

Wer eine Immobilie besitzt, braucht oft mehrere Handwerker und Dienstleister. Ein Ansprechpartner für alles spart Zeit und Aufwand. Genau das bietet „Zaunkönig“. Der Zaunkönig ist ein kleiner Vogel, der sich in Hecken, Zäunen, Gärten bewegt und dabei recht laut auftritt. Der Name passt zu einem kleinen, engagierten Unternehmen, das Haus und Garten betreut. Das Versprechen von „Zaunkönig“ lautet, sich um jedes Objekt zu kümmern, als wäre es das eigene. Das beginnt bei Gartenpflege und Beet-Bepflanzung und geht über Beratung für die Gestaltung des Grundstücks bis hin zur regelmäßigen Objektbetreuung bei Abwesenheit und kleinen Reparaturen. So ist eine Ferienimmobilie im Ausland auch dann in guten Händen, wenn die Eigentümer nicht vor Ort sind.

„Zaunkönig“ ist in Keleviz im Komitat Somogy in der Region südlich des Balaton ansässig und das Arbeitsgebiet liegt im Umkreis von Marcali (ca. 30 km). Für Eigentümer von Wohn- und Ferienimmobilien in dieser Gegend ist ein Unternehmen vor Ort praktisch: Es kennt das Umfeld, hat kurze Wege und kann schnell reagieren, wenn es notwendig ist. „Zaunkönig“ hat ein Netzwerk aus verlässlichen Handwerkern mit deutschen Sprachkenntnissen aufgebaut und vermittelt gerne Aufträge an diese Partnerbetriebe. „Wir packen die Dinge mit Fachwissen, Schweizer Gründlichkeit, deutscher Pünktlichkeit und Herzblut an. Das Gelernte aus unseren Berufen verbindet sich perfekt mit unseren Leidenschaften“, heißt es auf der Website. „Wir sorgen dafür, dass Sie sich jederzeit entspannt zurücklehnen können.“

Vörösmarty utca 64, 8714 Keleviz

Telefon: 0036 (30) 797-6000 sowie 0049 155 6388 7000

E-Mail: info@zaunkönig.hu