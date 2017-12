Den Jahreswechsel in Zalakaros genießen

Das Regionalzentrum und Fünfsterne-Heilbad Zalakaros, eines der meistbesuchten Kur- und Erlebnisbäder Ungarns, bereitet sich nun auf einen der traditionellen Höhepunkte des Veranstaltungsjahres vor: Wie immer freuen sich nämlich viele Ungarn und eine große Zahl an Gästen aus anderen Ländern auf einen Weihnachts- und Silvesterurlaub in der Heilbadstadt.





Die Hotels sind dann in der Regel ziemlich ausgebucht. Wer sich für die verschiedenen Weihnachts- und Silvesterarrangements im Bad und in den Hotels interessiert aber noch nicht angemeldet ist, sollte das bald nachholen.

Die Highlights des Veranstaltungskalenders zum Jahresende sind neben speziellen Angeboten unter anderem im Bad und in der katholischen Pfarrei der bekannte „Adventsmarkt“ vom 2. bis 23. Dezember 2017 vor dem Badeingang, ein Nikolausnachmittag am 9. Dezember 2017 beim Tourinform-Büro am Heilbadplatz sowie der „Zalakaroser Sternenzauber“ vom 27. bis 31. Dezember 2017 an der Thermalstraße beim Bad-Haupteingang.

Am 31. Dezember 2017 steigt dann von 21 bis 4 Uhr die vom Heilbad selbst veranstaltete beliebte große nächtliche Silvesterparty mit Stargast, Poolparty, ausgiebiger Bade- und Saunamöglichkeit im Erlebnis-Bereich sowie Verpflegung.

Aber auch in den Hotels und Gaststätten der Kurstadt finden an Silvester traditionell wieder sehr begehrte festliche Abende mit viel Programm statt. Und zu mitternächtlicher Stunde gibt es wohl auch diesmal wieder die sich einander ablösenden vielen tollen Feuerwerke, für die Zalakaros berühmt ist.

Eberhard Basler