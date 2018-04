Promenade in Balatonszepezd eingeweiht

Die neugestaltete Promenade ist ein wahrer Schatz am Nordufer des Balaton, sagte der Parlamentsabgeordnete Károly Kontrát bei der feierlichen Übergabe des Panoramaweges in Balatonszepezd.





„Am Balaton gibt es nur wenige Straßen, wo man einen Panoramablick auf den Plattensee genießen kann, mit der Aussichtsterrasse und der schönen Begrünung ist es ein Vergnügen, in der winzigen Gemeinde mit ihren paar Hundert Einwohnern und ihren drei Kirchen spazieren zu gehen.“

Bürgermeister László Sebestyén bedankte sich für die finanzielle Unterstützung bei der Herrichtung der Promenade und berichtete, dass in der ersten Projektphase die Promenade mit Kies aufgeschüttet wurde und in der zweiten Phase mit Hilfe von EU-Fördermitteln in Höhe von 9 Millionen Forint über den Balaton Entwicklungsrat BFT einen festen Belag, sowie eine schöne Treppe von der Hauptstraße 71 erhielt.