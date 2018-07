Konzerte am Musikpavillon Keszthely

In der Organisation des Kulturzentrums „Goldmark Károly” läutete das umjubelte Konzert der Highschool Big Band des Norbertusgymnasiums Magdeburg Ende Juni die diesjährige Sommerkonzertreihe am Musikpavillon in Keszthely ein. Für die deutsche Band unter Leitung von Claudia Popp war das Konzert die fünfte Station ihrer Europatournee, auf der die dreißig jungen Blasmusiker außerdem in Innsbruck, Poreč, Novigrad, Pula und Prag aufgetreten sind.





Nach den zahlreichen, gut besuchten Konzerten im Juli folgen im August weitere interessante Veranstaltungen am Musikpavillon: am 4. August um 14 Uhr gibt der YIP`S Kinderchor aus Hongkong ein Konzert. Am 18. August lädt um 18 Uhr die Brumi Bandi Band zum Kinderkonzert ein, um 19.30 Uhr gibt das Theaterensemble Megarox eine Operetten- und Musicalgala, ab 21.30 Uhr erklingt Tanzmusik.

Der 19. August beginnt am Musikpavillon um 18 Uhr mit dem Kinderkonzert von Judit Kanta und Band, um 20 Uhr singt der Rock- und Popsänger Zoltán Miller, um 21 Uhr folgt das Ghymes-Ensemble aus der Slowakei mit ihrer stimmungsvollen Weltmusik und um 23 Uhr der Straßenball mit der Tanzmusikkapelle Start. Am Nationalfeiertag, dem 20. August, beginnt die Konzertreihe um 17 Uhr mit einem Kinderkonzert, es folgen um 18 Uhr die Rhythmus-Drummer-Band Boombatucada und um 19.30 Uhr „verrückte irische Pubmusic“ mit der Band Firkin.