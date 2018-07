Scitec Summer Gym und Muscle Beach in Siófok

Ein MUSS für Bodybuilding-Fans

Der 7. Scitec Muscle Beach findet vom 3.- 5. August 2018 am Großen Strandbad in der Petöfi sétány in Siófok rund um das Beach House PLÁZS statt. An diesen Tagen treffen sich Bodybuilding-Fans zu Sportwettkämpfen, Fachsimpelei, Kulturveranstaltungen und stimmungsvollen Partys.





Scitec Hungary lädt seit Juli an den Wochenenden alle sportbegeisterten Feriengäste zu gemeinsamen Programmen im Beach House PLÁZS, zu Trainingseinheiten an den Geräten im Freilichttrainingscamp und zu Spielen auf dem Strandvolleyplatz ein. An der Scitec Fresh Bar gibt es Kostproben und Ratschläge für eine gesunde Lebensweise. Am Abend des 3. August findet nach den Wettkämpfen und Shows beim Scitec Muscle Beach eine Vorführung im gesunden Kochen statt.

Am 4. August laden der HSMA-Wettbewerb um den stärksten Mann mit Mateusz Kieliszkowski, dem mehrfachen World`s Strongest Man als Ehrengast, sowie zahlreiche Shows zum Zuschauen ein. Am 5. August findet die HSMA Mas Wrestling Meisterschaft statt. Danach sorgen das Team Scitec Training, weitere Wettbewerbe und Shows für viel Unterhaltung.

Die Scitec Summer Gym Abschlussparty am 18. August beschließt die diesjährige Fitness-Programmreihe. Die Fans treffen in ausgelassener Stimmung auf die Besten der Bodybuilding-Szene, auf Fitness-Größen und Olympioniken. Sie können fachsimpeln, gemeinsam trainieren und feiern. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos, tagsüber ist lediglich die Eintrittskarte zum Strandbad zu lösen.