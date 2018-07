Balaton: Sommerfahrplan bei den Fährschiffen

Am 29. Juni 2018 trat der Sommerfahrplan der Fährlinie in Kraft. Bis 26. August verkehren die Fährschiffe ab 6.40 Uhr bis 23.20 Uhr aller 40 Minuten von Szántód nach Tihany und zwischen 7.00 Uhr und 23.40 Uhr von Tihany nach Szántód. Bei Bedarf fahren die Fährschiffe auch häufiger.





In diesem Jahr haben bis Ende Juni bereits 350 Tausend Fahrgäste die Fährlinie in Anspruch genommen. Im letzten Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt 300 Tausend Passagiere. Die Linienschiffe der Schifffahrtsgesellschaft Bahart beförderten seit März ebenfalls schon 157.800 Fahrgäste, im letzten Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt 129.300 Passagiere. Anfang Juli eröffnete die Schifffahrtsgesellschaft ihre 172. Schifffahrtssaison. Zum Dauereinsatz kommen in diesem Sommer 24 Fahrgastschiffe und 4 Fährschiffe.