Weinwochen in Balatonlelle

Zu Ehren des Hl. Donatus, dem Schutzpatronen der Weinberge von Balatonlelle, werden jedes Jahr die Weinwochen organisiert. Gastgeber sind seit nunmehr über zwei Jahrzehnten die Winzer der Region, die mit ihrer Festwoche jedes Jahr die Saison der ungarischen Weinfestivals eröffnen.





Neben der Vorstellung der Weine der Süd-Balaton-Region erwartet die Gäste an den zehn Festivaltagen vom 03.08.-12.08.2018 eine große Vielfalt an Musik- und Unterhaltungsprogrammen. Highlight des Spektakels wird die Krönung der Weinkönigin und die Wahl des besten Weines der Weinwoche an den letzten zwei Eventtagen werden. Selbstverständlich stehen auch bei den 26. Weinwochen von Balatonlelle die Weine der Region im Mittelpunkt. Die Besucher haben die Möglichkeit, über 100 verschiedene Weinsorten zu probieren und einen Einblick in die Winzerkunst zu gewinnen.

Mit folkloristischen Tanzvorführungen, diversen Konzerten aus den Bereichen Jazz, Swing, Pop, Rock und Operette wird man zu einem fröhlichen Spektakel am Balaton eingeladen. An einheitlich gebauten Ständen können die Besucher diverse ungarische Spezialitäten kosten und sich mit außergewöhnlichen Schätzen der ungarischen Handwerkskunst eindecken. Jeder Abend endet mit einem Tanzhaus, wo man zu Live-Musik einen wunderschönen Sommerabend am Balaton ausklingen lassen kann.

Der Eintritt ist frei.