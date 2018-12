Adventsmarkt in Pécs mit großer Programmvielfalt

Der Handwerks- und Märchenmarkt in Pécs erwartet zwischen dem 30. November und 23. Dezember 2018 während der gesamten Adventszeit mit mehr als 150 Programmen große und kleine Besucher – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In Zusammenarbeit mit der ZSÖK Nonprofit GmbH und des Rotary Clubs Pécs wird dieses Kulturprojekt bereits zum achten Mal realisiert. Ein persönliches Highlight der Organisatoren ist hierbei der Auftritt des A-capella-Chors „The Boulevard Harmonists“ aus Südafrika, der am 12. Dezember 2018 mit einem kostenlosen Konzert in der Ghazi Kasim Pascha Moschee Musikliebhaber erwartet. Die 1994 gegründete Gesangsgruppe macht im Rahmen ihrer Europatournee in der Hauptstadt des Komitats Baranya halt.

Als weitere Programmpunkte wurden noch zahlreiche Konzerte, kreative Werkstätten und ein Streichelzoo genannt. Für die Kleinen werden auch Märchenstunden, Bastelworkshops und ein folkloristisches Spielhaus angeboten. Die Märchen und festlich-stimmungsvollen Geschichten werden von Freiwilligen des Kodály Zoltán Gymnasiums an den Sonntagen vorgetragen. Anschließend wird gemeinsam jeweils die nächste Kerze auf dem Adventskranz angezündet. Am 6. Dezember wird auch der Nikolaus an mehreren Punkten des Széchenyi Platzes auftauchen und die Kinder überraschen.







Am letzten Tag, dem 23.12., wird die Band Szélkiáltó mit ihrem Konzert im Haus der Künste und der Literatur (Művészetek és Irodalom Háza) dem Adventsmarkt einen feierlichen Abschluss bereiten. Im Repertoire stehen vertonte Gedichte, kirchliche Volkslieder und weihnachtliche Musikstücke.

Auch kulinarisch wird man auf dem Weihnachtsmarkt bestens versorgt: insgesamt 25 Imbissstände sorgen mit traditionellen und internationalen Köstlichkeiten für das leibliche Wohl der Besucher. Wer nach der Programmvielfalt und der Schlemmerei noch Shoppingbedarf verspürt, der kann an insgesamt 30 Verkaufsständen von diversen Kunsthandwerkern das eine oder andere Geschenk erwerben.

Alle Informationen und Programmangebote unter: www.pecsprogram.hu