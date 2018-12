Verstärkte Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Kroatien

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Kroatien kommt beiden Ländern insgesamt zugute, aber es gibt Bereiche, in denen die Beziehungen weiter ausgebaut werden könnten, sagte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó in Zagreb – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Péter Szijjártó, der Ministerpräsident Viktor Orbán bei einem offiziellen Besuch in Kroatien begleitet, sagte, dass der Handel zwischen den beiden Ländern im vergangenen Jahr 2 Milliarden Euro überschritten habe, und verwies auf die Kreditlinie der Eximbank in Höhe von 420 Millionen Euro, die von der Eximbank eröffnet wurde, um ungarischen Unternehmen zu helfen, ihre Investitionen in Kroatien zu erhöhen.







Szijjártó sagte, dass die 500 Millionen Forint, die die Regierung jährlich für das Wirtschaftsförderungsprogramm Drávaszög in Nordkroatien in den letzten zwei Jahren bereitgestellt hat, für 2019 auf 1 Milliarde (3,1 Millionen Euro) erhöht wurden. Sie wird Projekte zur Landwirtschafts- und Unternehmensentwicklung unterstützen, sagte er. Mit der Übernahme einer kroatischen Bank würde Ungarns führendes Kreditinstitut OTP bald zum viertgrößten Finanzdienstleister in Kroatien werden, sagte er.

Szijjártó betonte, er schlage vor, die Anzahl der Grenzübergänge von derzeit sieben zu erhöhen, um die Wettbewerbsfähigkeit beider Länder zu stärken.